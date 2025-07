Te laat voor vlucht: dollemansrit op A58 levert man boeteregen op

Een 30-jarige automobilist uit Rotterdam heeft vrijdagochtend een dollemansrit gemaakt op de A58 bij Tilburg. De man was onderweg naar Eindhoven Airport en zou te laat zijn voor zijn vlucht. Onderweg haalde hij onder meer rechts in en reed hij veel te hard. De haastige rit komt hem duur te staan: in totaal bijna drieduizend euro aan boetes. Dat meldt Omroep Brabant.

De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte de man toen hij gemiddeld 144 kilometer per uur reed. Hij hield daarbij onvoldoende afstand en haalde anderen rechts in wanneer hij vond dat zijn voorgangers te langzaam reden. De gevaarlijke capriolen leverden hem een flinke stapel bekeuringen op.

Meerdere boetes

Z o kreeg hij een boete van 700 euro voor het niet houden van voldoende afstand. Voor zijn snelheid betaalt hij 510 euro en voor het rechts inhalen 310 euro. Daarnaast is hij door de politie aangemeld voor een verplichte cursus bij het CBR. Ook die kosten, 1400 euro, zijn voor eigen rekening.

Het verslapen voor zijn vlucht komt hem dus op een totaalbedrag van 2920 euro te staan. "Te laat opstaan voor je vlucht is geen reden om alle regels aan je laars te lappen", benadrukt de politie.