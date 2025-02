Man (32) opgepakt voor dollemansrit Katwijk: meerdere aanrijdingen, fietsster zwaargewond

De verdachte die vrijdag is aangehouden voor een dollemansrit op de N206 in Katwijk is een 32-jarige man uit Leiden. Hij wordt ervan verdacht te zijn gevlucht nadat hij met een busje betrokken was bij meerdere aanrijdingen, meldt de politie. Hij zou onder meer een 25-jarige fietsster uit Katwijk hebben aangereden, die zwaargewond raakte.

Donderdagavond reed een grijze Volkswagenbus meerdere keren tegen de vangrail op de N206 van Leiden naar Katwijk. Niet veel later reed de bestuurder een fietsster aan toen die met zijn bus bij de afslag Katwijk het rode verkeerslicht negeerde, de kruising overstak en het fietspad opreed. De fietsster liet hij zwaargewond achter.

Vervolgens reed de bestuurder op de N206 een auto van achteren aan, en reed door. Het busje werd even later teruggevonden, de bestuurder bleek spoorloos.

