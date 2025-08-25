Rijles alleen nog maar in automaat? 'Schakelen zwaar achterhaald'

Rijles in een handgeschakelde auto? Als het aan meerdere rijschoolketens ligt is het straks verleden tijd. Lessen in een handgeschakelde auto zou hopeloos ouderwets zijn. "Het is zwaar achterhaald", zegt BOVAG Rijscholen in het AD.

Meteen de motor af laten slaan of vooruit schieten als je voet loskomt van de koppeling. Veel mensen zullen het herkennen de eerste rijles. Maar door de opkomst van elektrische auto's neemt het aantal handgeschakelde auto's af.

En daarom zouden rijscholen mee moeten met die trend en dus standaard rijlessen moeten aanbieden in een automaat. Dat zegt Arno Smits, voorzitter van BOVAG Rijscholen (waarbij driehonderd rijscholen zijn aangesloten) in het AD. Smits, die zelf ook een rijschool heeft, zegt lessen in automaten in Duitsland en Frankrijk ook al goed werkt. "Wil je dan in een handgeschakelde auto kunnen rijden, dan haal je na vijf of zeven lessen extra een 'schakelcertificaat'", vertelt hij.

De regels voor het halen van je rijbewijs werden eerder flink aangescherpt. Deze rijschoolhouder is daar voorzichtig positief over:

1:27 Rijschoolhouder Twan Kasterop voorzichtig positief over nieuwe plannen rijbewijs

Verkochte auto's

Volgens BOVAG zou het logisch zijn om over te stappen naar uitsluitend lessen in automaten als je kijkt naar cijfers van nieuw verkochte auto's. Driekwart van de nieuw verkochte auto's dit jaar zou automaat zijn. "Bij mijn rijschool zijn zestig van de driehonderd examens al niet meer in een geschakelde auto's", zegt Smits.

Ook de ANWB (53 rijscholen) ziet wat in het overstappen naar alleen automaat-rijlessen en ziet voordelen in het Duitse systeem. "Dit heeft voordelen op het gebied van flexibiliteit voor de leerling, duurzaamheid en verminderde examendruk bij het CBR", zegt een woordvoerder.

Zuiniger

Rijschoolhouder en BOVAG-voorzitter Smits zegt dat de politiek haast moet maken, omdat we volgens hem daarmee ook de transformatie richting elektrisch rijden versnellen. Daarnaast zouden volgens hem automaten ook nog eens zuiniger rijden. "Schakelen is zo zwaar achterhaald", besluit hij.