'Kosten rijlessen flink gestegen: uitschieters tot 80 euro per uur'

Rijlessen zijn de afgelopen drie jaar gemiddeld 23 procent duurder geworden. Dat stelt AutoTrack op basis van eigen berekeningen. Volgens het platform voor tweedehandsauto's kost een uur lessen nu gemiddeld 58,24 euro, terwijl dat in 2021 nog 47,30 euro was.

Uit de analyse van ruim 1500 rijscholen komt volgens AutoTrack ook naar voren dat de onderlinge verschillen groot zijn. Zo rekenen de goedkoopste scholen 35 euro per uur, terwijl het tarief bij de duurste rijscholen kan oplopen tot meer dan 80 euro per uur.

Eerder werd vanwege stijgende benzineprijzen al gevreesd voor duurdere rijlessen:

1:42 Mogelijk duurdere rijlessen door stijgende bezineprijzen

Maar lagere uurtarieven betekenen niet per se dat je als leerling ook goedkoper uit bent. Het maakt namelijk ook veel verschil hoeveel lessen iemand moet volgen en hoe groot het slagingspercentage is.

De gemiddelde prijs per lesuur is het hoogst in Friesland. Daar betalen leerlingen in doorsnee 60,13 euro per uur. Zeeland kent het laagste gemiddelde uurtarief, 55,84 euro.

Prijsstijging was voorspeld

Dat rijschoolhouders hun prijzen verhogen, was al verwacht. In 2021 waarschuwde een commissie onder leiding van oud-politicus Emile Roemer dat rijscholen amper kunnen rondkomen van de toen geldende tarieven. Hij voorspelde uurtarieven van rond de 60 euro per uur.

ANP