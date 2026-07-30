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Al bijna honderd boetes na vrachtwagenverbod op Merwedebrug

Verkeer

Vandaag, 14:40

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Er zijn tot en met woensdag 96 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de Merwedebrug heen hebben gereden. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. Sinds zaterdag wordt er gehandhaafd op het verbod op vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. Een boete bedraagt 500 euro.

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Er zijn enkel boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars met Nederlandse kentekens, omdat de overtreding niet valt onder de Europese CBE-richtlijn, die het uitwisselen van kentekengegevens tussen landen mogelijk maakt. Vanaf 1 september kunnen vrachtwagens met Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens wel worden beboet, zegt een CJIB-woordvoerder. Met die landen is een apart verdrag. Ook kunnen buitenlandse vrachtwagens die staande worden gehouden door politie of boa's een boete krijgen.

Onderzoek loopt nog

Verder onderzoek naar de stalen boogconstructie van de brug loopt nog, volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Sinds de installatie van speciale camera's op de Merwedebrug afgelopen weekend is het vrachtverkeer dat nog over de brug gaat volgens Rijkswaterstaat "fors afgenomen". Dat zie je in de video bovenaan.

Door ANP

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