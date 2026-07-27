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Veel minder vrachtwagens op Merwedebrug sinds cameracontroles

Verkeer

Vandaag, 14:00

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Sinds de start van de cameracontroles op de Merwedebrug dit weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt flink gedaald. Dat zegt Rijkswaterstaat. Hoe groot de afname precies is, kan de organisatie nog niet zeggen.

Rijkswaterstaat verwacht dat het aantal nog verder zal dalen. "We zijn natuurlijk net gestart met de handhaving en communicatie van het verbod. Het heeft echt wel even tijd nodig voordat iedereen het weet, maar we verwachten met de aandacht en handhaving dat het aantal verder zal dalen."

Nog geen duidelijkheid over boetes Merwedebrug

Maandag zijn ambtenaren ook begonnen met het uitlezen van de camera's die de kentekens van overtreders registreren. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niets zeggen. Ook over het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen was nog geen voortgang te melden.

Door ANP

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