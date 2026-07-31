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Ruim 8.100 vrachtwagens reden sinds het weekend over Merwedebrug ondanks verbod

Verkeer

Vandaag, 10:36

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Vanaf het weekend tot en met woensdag zijn 8141 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden, meldt Rijkswaterstaat (RWS). Daarvan had ongeveer 80 procent een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege regelgeving nog niet via het camerasysteem worden beboet dat RWS zaterdag en zondag heeft geïnstalleerd.

De situatie wordt gemonitord en er zal worden gekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn, zegt een woordvoerder. "Iedere vrachtwagen die passeert is er een te veel."

Eerder zag Rijkswaterstaat nog een forse afname van het aantal vrachtwagens dat over de brug reed. Dat zie je in de video bovenaan.

96 boetes uitgedeeld

In datzelfde tijdvak heeft RWS 567 processen-verbaal verstuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Dat meldde donderdag dat het 96 boetes had uitgedeeld. Volgens een woordvoerder van RWS zullen alle processen-verbaal leiden tot een boete.

Door ANP

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