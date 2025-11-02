Maandag extra treinen tussen Utrecht en Heerlen na ongeluk bij Meteren

Maandag rijden er in de spits extra treinen tussen Utrecht, Eindhoven en Heerlen via Rotterdam. Volgens een woordvoerder van ProRail is het samen met de NS gelukt om in zowel de ochtend- als avondspits vier extra treinen te laten rijden. In beide richtingen gaat het om twee treinen van Heerlen naar Utrecht en twee treinen de andere kant op.

Het is nog niet bekend of dit op de overige dagen in de week kan worden voortgezet. Na het treinongeluk bij Meteren rijden tot vrijdag 7 november geen treinen op het traject tussen Geldermalsen en Den Bosch. Er rijden stopbussen tussen Geldermalsen en Den Bosch.

Bekijk de beelden van het ongeluk:

1:12 HEFTIG: Trein botst met vrachtwagen op overweg bij Meteren

Logistieke operatie

Donderdag botste op de overweg een trein op een vrachtwagen. Vijf mensen raakten lichtgewond. Volgens ProRail werkt Strukton 24 uur per dag aan het herstel van het spoor. Er is 1 kilometer spoor beschadigd. Uit onderzoek blijkt dat de bovenleiding en de ondergrondse kabels intact zijn gebleven. Die hoeft ProRail niet te vervangen.

ProRail spreekt van een enorme logistieke operatie, met specialistisch technisch personeel. "Er moet veel materiaal worden aangevoerd. Denk hierbij aan vijfhonderd dwarsliggers, 2 kilometer aan spoorstaven, een wissel en ballast. Op de locatie in Meteren zijn een speciale weg en verlichting aangelegd, zodat de aannemer dag en nacht kan werken."