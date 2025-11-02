Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Maandag extra treinen tussen Utrecht en Heerlen na ongeluk bij Meteren

Maandag extra treinen tussen Utrecht en Heerlen na ongeluk bij Meteren

Verkeer

Vandaag, 19:10

Link gekopieerd

Maandag rijden er in de spits extra treinen tussen Utrecht, Eindhoven en Heerlen via Rotterdam. Volgens een woordvoerder van ProRail is het samen met de NS gelukt om in zowel de ochtend- als avondspits vier extra treinen te laten rijden. In beide richtingen gaat het om twee treinen van Heerlen naar Utrecht en twee treinen de andere kant op.

Het is nog niet bekend of dit op de overige dagen in de week kan worden voortgezet. Na het treinongeluk bij Meteren rijden tot vrijdag 7 november geen treinen op het traject tussen Geldermalsen en Den Bosch. Er rijden stopbussen tussen Geldermalsen en Den Bosch.

Bekijk de beelden van het ongeluk:

HEFTIG: Trein botst met vrachtwagen op overweg bij Meteren
1:12

HEFTIG: Trein botst met vrachtwagen op overweg bij Meteren

Logistieke operatie

Donderdag botste op de overweg een trein op een vrachtwagen. Vijf mensen raakten lichtgewond. Volgens ProRail werkt Strukton 24 uur per dag aan het herstel van het spoor. Er is 1 kilometer spoor beschadigd. Uit onderzoek blijkt dat de bovenleiding en de ondergrondse kabels intact zijn gebleven. Die hoeft ProRail niet te vervangen.

ProRail spreekt van een enorme logistieke operatie, met specialistisch technisch personeel. "Er moet veel materiaal worden aangevoerd. Denk hierbij aan vijfhonderd dwarsliggers, 2 kilometer aan spoorstaven, een wissel en ballast. Op de locatie in Meteren zijn een speciale weg en verlichting aangelegd, zodat de aannemer dag en nacht kan werken."

Door ANP

Lees ook

Machinist deelt foto van verwoeste cabine na botsing met vrachtwagen vol peren bij Meteren
Machinist deelt foto van verwoeste cabine na botsing met vrachtwagen vol peren bij Meteren
Treinverkeer tussen Geldermalsen en Den Bosch nog dagenlang plat na botsing
Treinverkeer tussen Geldermalsen en Den Bosch nog dagenlang plat na botsing
HEFTIG: Treinongeluk met vrachtwagen bij Meteren vastgelegd
HEFTIG: Treinongeluk met vrachtwagen bij Meteren vastgelegd
Trein botst met vrachtwagen op overweg bij Meteren, meerdere gewonden
Trein botst met vrachtwagen op overweg bij Meteren, meerdere gewonden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.