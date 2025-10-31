Treinverkeer tussen Geldermalsen en Den Bosch nog dagenlang plat na botsing

Reizigers tussen Geldermalsen en Den Bosch moeten voorlopig rekening houden met flinke vertraging. Door de schade van het treinongeluk bij Meteren rijden er tot zeker volgende week vrijdag geen treinen op het traject. Dat laat ProRail weten.

Volgens de spoorbeheerder duren de herstelwerkzaamheden langer nu "er een duidelijker beeld is ontstaan van wat de precieze omvang van de schade is".

NS zet stopbussen in

NS probeert reizigers zo goed mogelijk te helpen. Er rijden stopbussen tussen Geldermalsen, Zaltbommel en Den Bosch.

Het treinverkeer ligt stil sinds donderdag, toen bij Meteren een trein op een vrachtwagen botste die op een spoorwegovergang stond. Daarbij raakten vijf mensen lichtgewond.