HEFTIG: Treinongeluk met vrachtwagen bij Meteren vastgelegd

Ongeluk

Vandaag, 22:50

Bij Meteren in de Betuwe is donderdagochtend een trein op een vrachtwagen gebotst op een spoorwegovergang. De vrachtwagen, die volgeladen was met peren, verloor zijn lading door de klap. Op de bewakingsbeelden zijn de verspreidde fruitresten te zien. Vijf mensen, onder wie de vrachtwagenchauffeur, raakten lichtgewond.

In bovenstaande video zie je de heftige beelden van dit ongeluk.

