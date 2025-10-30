HEFTIG: Treinongeluk met vrachtwagen bij Meteren vastgelegd

Ongeluk
Vandaag, 22:50
Bij Meteren in de Betuwe is donderdagochtend een trein op een vrachtwagen gebotst op een spoorwegovergang. De vrachtwagen, die volgeladen was met peren, verloor zijn lading door de klap. Op de bewakingsbeelden zijn de verspreidde fruitresten te zien. Vijf mensen, onder wie de vrachtwagenchauffeur, raakten lichtgewond.
In bovenstaande video zie je de heftige beelden van dit ongeluk.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.