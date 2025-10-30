Terug

Trein botst met vrachtwagen op overweg bij Meteren, meerdere gewonden

Ongeluk

Vandaag, 12:14 - Update: 2 uur geleden

Op een overweg bij Meteren in de Betuwe heeft een treinongeval plaatsgevonden. Daar reed rond 11.00 uur een trein tegen een vrachtwagen. ProRail meldt dat er veel schade is en dat hulpdiensten ter plaatse zijn.

Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch is stilgelegd. Vijf passagiers zijn lichtgewond geraakt, meldt de veiligheidsregio. Het gaat om passagiers en de chauffeur van de vrachtwagen die op de overweg aan de Bredestraat is aangereden.

De woordvoerder laat weten dat de hulpdiensten nu bezig zijn met het evacueren van de treinpassagiers. De NS meldt op de website dat zo'n tweehonderd mensen in de trein zaten. Eerder sprak de vervoerder nog van vijfhonderd inzittenden. De passagiers worden met evacuatiebussen naar een station in de buurt gebracht.

De NS verwacht dat het treinverkeer op het traject tussen Utrecht en Den Bosch pas na de avondspits wordt hervat. Ook rijden er minder intercity's tussen Utrecht-Geldermalsen, Utrecht-Amsterdam Bijlmer ArenA en Den Bosch-Eindhoven.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldt dat drie mensen verkennend onderzoek gaan doen naar het treinongeval.

Door ANP

