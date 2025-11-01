Terug

Machinist deelt foto van verwoeste cabine na botsing met vrachtwagen vol peren bij Meteren

Verkeer

Vandaag, 14:48

NS-machinist Edwin van der Vegte heeft op LinkedIn een aangrijpende foto gedeeld van de binnenkant van de trein die donderdag bij het Gelderse Meteren op een vrachtwagen vol peren botste. De cabine is compleet verwoest: stukken metaal hangen los, overal liggen brokstukken en geplet fruit ligt verspreid over de vloer.

Zijn collega, die de trein bestuurde, kon op tijd wegkomen. De foto laat volgens Van der Vegte pijnlijk zien waarom machinisten reizigers steeds weer vragen om de vluchtdeur vrij te houden. "Treinpersoneel krijgt nog wel eens vervelende reacties als we mensen erop wijzen dat de toegangsdeur naar de machinistencabine vrij moet blijven. Mensen zetten geregeld stapels koffers of een fiets voor de deur. Dit illustreert wél heel duidelijk waarom we zo hameren op het vrij blijven van de vluchtdeur", schrijft hij bij de foto.

ProRail: rijd door slagboom als je vaststaat

Bij het ongeluk raakten vijf mensen lichtgewond. Op beelden, die spoorbeheerder ProRail heeft gedeeld, is te zien hoe de vrachtwagen op de overweg klem komt te staan zodra de slagbomen sluiten. De chauffeur reed niet door en bleef staan, waarna de trein de truck vol raakte.

Bekijk de beelden van het ongeluk:

1:12

ProRail en Transport en Logistiek Nederland (TLN) roepen chauffeurs nadrukkelijk op om in zo'n geval door de slagboom heen te rijden. De slagbomen zijn gemaakt om af te breken. "Liever schade aan een slagboom dan een mensenleven in gevaar", aldus ProRail.

Door de klap raakten kilometers spoor en wissels beschadigd. Tussen Geldermalsen en Den Bosch rijden pas vanaf volgende week vrijdag weer treinen.

