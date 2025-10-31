Terug

Advies ProRail: rijd door slagboom als je vaststaat op een spoorwegovergang

Verkeer

Vandaag, 08:42

Vrachtwagenchauffeurs die vast komen te staan op een spoorwegovergang worden geadviseerd door de slagboom heen te rijden. Die oproep doet spoorbeheerder ProRail en Transport en Logistiek Nederland (TLN). Donderdag raakten er vijf mensen lichtgewond bij een aanrijding tussen een vrachtwagen en trein op een overweg bij het Gelderse Meteren.

ProRail heeft liever schade aan de slagbomen dan een gewonde of erger. De slagbomen zijn speciaal ontworpen om af te breken en stoppen een voertuig niet, legt ProRail uit. "Liever schade aan een slagboom dan een mensenleven in gevaar. Als je vaststaat tussen de bomen: rij door."

De beelden van de aanrijding bij Meteren zijn inmiddels verspreid door ProRail en TNL om bewustwording te vergroten en het gedrag bij spoorwegovergangen te verbeteren. Ze willen hiermee voorkomen dat zo'n ongeluk nogmaals gebeurt. "Veiligheid begint bij alertheid en juiste keuzes, zeker bij zware voertuigen."

Klem

Op de beelden is te zien hoe de vrachtwagen de beveiligde overgang niet direct kan passeren door een tegenligger. Bij het achteruitrijden gaan opeens de slagbomen dicht, waardoor het voertuig klem zit. De chauffeur rijdt niet door de slagboom en blijft staan. De naderende trein ramt vervolgens de truck.

Het advies om in zo'n geval door te rijden, geldt ook voor beroepschauffeurs op landbouwvoertuigen, bussen en andere grote voertuigen. Daarnaast vragen ProRail en de transportorganisatie chauffeurs om hun rit goed voor te bereiden en nooit risico's te nemen.

Door de aanrijding kunnen tussen Geldermalsen en Den Bosch tot zeker in de nacht van zaterdag op zondag geen treinen rijden. Door de klap moeten kilometers aan spoor en wissels worden vernieuwd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

