Fabrikant komt met speciale kinderfatbike: 'Niet moreel om dit te verkopen'

De e-bikefabrikant Ouxi lanceert een kinderversie van een fatbike. Dat schrijft het AD maandag. Deze miniversie heeft dezelfde uitstraling, en de fabrikant richt zich daarmee specifiek op tieners van tien tot veertien jaar. Niels Willems van het Convenant Veilige Fatbikes schrikt van het nieuws. "Het is treurig, wij pleiten dan ook echt voor een minimumleeftijd van veertien jaar."

Ouxi biedt de minifatbike vanaf volgende maand te koop aan. De fatbike heeft een verlaagd frame en kleinere wielen, maar nog steeds de brede banden. Daarmee lijkt de fiets op een normale fatbike, maar dan in kleiner formaat. De kinderversie kost ongeveer 900 euro en is verkrijgbaar in babyblauw en -roze.

'Niet te verkopen'

Niels Willems van het Convenant Veilige Fatbikes stelt dat we al een probleem hebben met kinderen op fatbikes, en dat daar nu een product bij komt dat tot extra zorgen zal leiden. "Wij pleiten echt voor een minimumleeftijd van 14 jaar. Dan snijd je dit probleem al af, omdat dit een fiets is voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar", vertelt Niels.

Hij hoopt dat verkopers zich achter de oren krabben. "Ik zou zeggen: je hebt een morele verplichting om dit niet te verkopen. De verantwoordelijkheid ligt ook bij de ouders."