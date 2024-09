Volle treinen na afloop landelijke ov-staking, nog lang niet alles rijdt

De landelijke ov-staking is sinds 08.00 uur voorbij, maar het duurt nog even voordat alle treinen weer rijden zoals gepland. Een woordvoerster van de NS laat weten dat de dienstregeling weer is opgestart. "De eerste treinen gaan het komende uur weer rijden." Om hoeveel treinen het precies gaat, is niet bekend.

Veel van de eerste treinen weer zijn gaan rijden, zitten behoorlijk vol. Zo was het erg druk in de eerste reguliere trein die vanaf Schiphol vertrok, een Intercity Direct naar Rotterdam en Brussel. Zowel de eerste als de tweede klas zat behoorlijk vol en ook in de gangpaden stonden mensen.

Reisplanner

De NS verwacht dat het volledige treinverkeer in de loop van de ochtend weer volgens dienstregeling rijdt. "Ons advies is om kort voor vertrek de reisplanner te bekijken", aldus de woordvoerster. De eerste binnenlandse trein die na de staking uit Amsterdam vertrok, reed kort voor 08.30 uur overvol weg in de richting van Hoorn.

NS-medewerkers legden het werk neer omdat ze een betere regeling willen om eerder te kunnen stoppen met werken. De actie maakte deel uit van een reeks stakingen in meerdere sectoren die de vakbonden deze week organiseren. Ze willen een permanente regeling die mensen met een volgens de bonden fysiek of mentaal zwaar beroep de mogelijkheid geeft eerder te stoppen met werken. De huidige regeling loopt eind volgend jaar af.

ANP