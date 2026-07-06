Buurtbewoners uit Utrecht demonstreren na heftig ongeluk: 'De maat is vol'

Het is een grote ergernis in wijken, automobilisten die veel te hard rijden. Bewoners in het Utrechtse Hooggraven zijn het beu. Het is bij hen in de straat levensgevaarlijk. Onlangs nog sloeg een auto over de kop. Met een demonstratie roept de buurt de gemeente op tot ingrijpen.

"Het is schandalig wat er hier gebeurt. Ik ben bang dat er wat met mijn kinderen gebeurt als ze naar school gaan", vertelt een moeder. Zij is een van de ruim 150 buurtbewoners die in actie komt. Volgens initiatiefnemer Niels Terpstra is de maat vol: "Het gaat namelijk om hard rijden in combinatie met roekeloos rijgedrag en soms ook met het gebruik van verdovende middelen achter het stuur."

In een schriftelijke reactie laat gemeente Utrecht weten de zorgen van de bewoners serieus te nemen: "Hard rijden is onacceptabel. Zeker in een woonstraat waar ook veel fietsers en voetgangers gebruik van maken. Snelheid heeft grote invloed op de verkeersveiligheid. We begrijpen daarom heel goed dat bewoners zich zorgen maken over de Hooft Graaflandstraat en in actie komen voor meer verkeersveiligheid in hun straat." "De Hooft Graaflandstraat gaat vanaf 10 juli van 50 naar 30 kilometer per uur. De straat gaat mee in de versnelde aanpak voor de invoering van 30 kilometer per uur. Ook na de invoering van 30 mk/uur houden we de situatie daar goed in de gaten.", vertelt de gemeente. "Daarnaast willen we twee extra wegversmallingen aanleggen, ter hoogte van de huisnummers 207/209 en 101/103. [...] Verder zijn in 2024 op drie plekken in de straat snelheidsmetingen gedaan. Daaruit kwam voor een straat, waar toen nog 50 kilometer per uur gold, geen extreem snelheidsbeeld naar voren", aldus gemeente Utrecht.

Ben jij benieuwd hoe de demonstratie verliep? Bekijk dan de bovenstaande video.