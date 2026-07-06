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Minderjarige fatbiker zwaargewond na botsing met vrachtwagen in Oss

Ongeluk

Vandaag, 20:38

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Een minderjarige fatbiker raakte maandagmiddag zwaargewond bij een aanrijding met een vrachtwagen op een kruising in Oss. Het slachtoffer is volgens een correspondent ter plaatse naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. Dit meldt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Het ongeval gebeurde omstreeks 16:20 uur op de kruising met het Veluwemeer. De hulpdiensten werden direct opgeroepen vanwege een melding van een reanimatie. Volgens de politiewoordvoerder hebben ze een minderjarige jongen moeten reanimeren. Daarna is hij naar het ziekenhuis overgebracht.

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Aanhouding

De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond bij het ongeluk. Wel is hij aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een verklaring. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht.

Door Redactie Hart van Nederland

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