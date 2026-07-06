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Voetganger zwaargewond na botsing met motoragent in Amsterdam

Ongeluk

Vandaag, 16:33

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Een voetganger is maandag zwaargewond geraakt na een aanrijding met een politiemotor op de Weteringschans in Amsterdam. Een ambulance, die toevallig langsreed, verleende meteen eerste hulp aan het slachtoffer. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Opsporingsteam Verkeer doet onderzoek naar het incident.

De botsing vond maandagmiddag plaats omstreeks 13.00 uur in Amsterdam. Volgens AT5 zou op foto's te zien zijn dat de lichten met 'politie, volgen' aanstonden bij de politiemotor. Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat de lichten mogelijk bij de val aan zijn gegaan. Die stonden voor het incident nog niet aan.

Verwondingen

De voetganger is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. De motoragent raakte licht gewond en het politievoertuig liep zware schade op.

De politie komt graag in contact met getuigen en verzoekt mensen met bruikbare beelden zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

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