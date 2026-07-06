Man (32) aangehouden voor steekpartij waarbij Amsterdammer (38) gewond raakte

Een 38-jarige man uit Amsterdam is zondagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij aan de Maria Austriastraat in Amsterdam. Volgens de politie gebeurde dat rond 22.00 uur tijdens een ruzie op straat waarbij 15 tot 20 mensen betrokken waren. In de loop van de nacht is na onderzoek een 32-jarige man uit Amsterdam aangehouden.

Agenten gingen na meerdere meldingen naar de Maria Austriastraat en troffen daar een ernstig gewonde man aan. Hij had meerdere steekwonden. De politie verleende direct eerste hulp, waarna ambulancepersoneel en het Mobiel Medisch Team de zorg overnamen. Het slachtoffer is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

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Aanhouding

De verdachte was na het incident gevlucht, mogelijk met hulp van een voertuig. In de loop van de nacht kon hij na onderzoek alsnog worden aangehouden in Amsterdam.

Het onderzoek naar het steekincident gaat verder. De politie komt nog altijd graag in contact met mensen die iets hebben gezien of beschikken over beeldmateriaal van voor, tijdens of na het incident.