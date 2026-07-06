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Persoon overleden na botsing tegen viaduct op N232 bij Lijnden

Ongeluk

Vandaag, 14:43

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Een persoon is maandagochtend overleden bij een ernstig eenzijdig ongeval op de Schipholweg (N232) bij Lijnden. Dat meldt de politie. De automobilist botste door een nog onbekende oorzaak tegen een pilaar van een viaduct. De N232 is rond knooppunt Raasdorp afgesloten voor hulpverlening en politieonderzoek.

De hulpdiensten kregen rond 10.30 uur een melding van het ongeval. Meerdere ambulances, de brandweer, politie en een traumateam kwamen naar de plek van het ongeluk. Ook landde een traumahelikopter naast de weg en werd een zichtscherm geplaatst. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is nog gereanimeerd, maar overleed later aan de verwondingen.

Politie onderzoekt toedracht

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De Forensische Opsporing Verkeer is aanwezig om sporenonderzoek te doen. Door het onderzoek en de afhandeling van het ongeluk blijft de N232 rond knooppunt Raasdorp voorlopig afgesloten.

Door Redactie Hart van Nederland

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