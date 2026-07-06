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Overleden tieners Zeeland reden zonder toestemming in auto van familielid

Ongeluk

Vandaag, 12:06

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De twee 15-jarige jongens die zondagochtend om het leven kwamen bij een eenzijdig auto-ongeluk in het Brabantse Zeeland, reden zonder toestemming in de auto van een familielid. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van Omroep Brabant.

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Het ongeluk gebeurde op de Boekelsedijk. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee jongens overleden ter plaatse. Een van de slachtoffers kwam uit Uden, de ander uit Veghel.

De politie geeft uit respect voor de nabestaanden geen verdere informatie over de toedracht of nasleep van het ongeluk.

Bloemenzee

De schok in de buurt is groot. Op de plek waar de twee jongens om het leven kwamen, kwamen zondag ongeveer 200 mensen bij elkaar om hen een laatste eer te bewijzen en een bloemetje te leggen. Intussen is er een bloemenzee ontstaan. Ook werden gekleurde rookbommen afgestoken.

Volgens Omroep Brabant houdt de school waar de jongens op zaten maandagmiddag een herdenkingsbijeenkomst. Daarbij is ook de GGD betrokken.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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