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Twee doden bij zwaar auto-ongeluk in Zeeland, onder wie 15-jarige

Ongeluk

Vandaag, 09:47

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Bij een ernstig eenzijdig auto-ongeluk in het Brabantse plaatsje Zeeland zijn twee mensen omgekomen. Zondagochtend vroeg raakte de auto van de inzittenden van de weg en botste hard tegen een boom. Het ongeluk gebeurde op de Boekelsedijk.

Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit het nabijgelegen Uden. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet bekend, meldt een politiewoordvoerder. De weg waar het ongeluk gebeurde blijft nog lange tijd afgesloten voor onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

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