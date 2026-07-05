Groot verdriet om 2 omgekomen jongens (15) in Brabantse Zeeland: honderden leggen bloemen

Op de plek in het Brabantse Zeeland waar zondag twee 15-jarige jongens omkwamen is een bloemenzee ontstaan. Zo'n tweehonderd mensen verzamelen zich zondagavond bij de boom waar de levens van de tieners veel te vroeg eindigden.

Veel mensen, waaronder ook veel kinderen, huilen. Gekleurde rookbommen worden afgestoken en is er geapplaudisseerd voor de omgekomen jongens.

Zondagochtend ging het gruwelijk mis toen de tieners, uit Uden en Veghel, met hoge snelheid met de auto tegen een boom botsten. Het voertuig vloog daarna in brand.