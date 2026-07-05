OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Groot verdriet om 2 omgekomen jongens (15) in Brabantse Zeeland: honderden leggen bloemen

Ongeluk

Vandaag, 21:32

Link gekopieerd

Op de plek in het Brabantse Zeeland waar zondag twee 15-jarige jongens omkwamen is een bloemenzee ontstaan. Zo'n tweehonderd mensen verzamelen zich zondagavond bij de boom waar de levens van de tieners veel te vroeg eindigden.

Veel mensen, waaronder ook veel kinderen, huilen. Gekleurde rookbommen worden afgestoken en is er geapplaudisseerd voor de omgekomen jongens.

Zondagochtend ging het gruwelijk mis toen de tieners, uit Uden en Veghel, met hoge snelheid met de auto tegen een boom botsten. Het voertuig vloog daarna in brand.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.