Automobilist neemt de benen na ernstig ongeluk met fietser in Enschede

Een fietser is zondagavond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de Haaksbergerstraat in Enschede. De bestuurder van de betrokken personenauto verliet na de aanrijding lopend de plaats van het ongeval. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen en camerabeelden.

Het ongeluk werd rond 23.20 uur gemeld. Meerdere ambulances en politie-eenheden kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die inzet werd later geannuleerd. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens meerdere getuigen stapte de bestuurder na de aanrijding uit, pakte een paar spullen uit de auto en liep daarna weg. Buurtbewoners zeggen dat de klap hard was. Getuigen verklaren ook dat de fietser door de auto werd geraakt en vervolgens tientallen meters werd meegesleurd.

Politie op zoek naar beelden

Over de identiteit en de toestand van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie roept mensen die iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden op zich te melden.