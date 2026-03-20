Gouda eert Marian 'Dushi' Eisden (59) na plots overlijden met ereburgerschap

Marian Eisden, die zich inzette voor inwoners van de wijk Korte Akkeren in Gouda, is postuum benoemd tot ereburger van de stad. De vrouw, die beter bekend was als Dushi, overleed vorige week plotseling op 59-jarige leeftijd. De vrouw werd in 2025 bekend als de pleegmoeder van de doodgeschoten Jerryson (15).

Eisden zette zich jarenlang in voor bewoners van de wijk Korte Akkeren. Volgens de gemeente stond ze bekend om haar enorme inzet en betrokkenheid. "Haar grenzeloze energie, warmte en bereidheid om iedereen te helpen" worden expliciet genoemd als redenen voor de bijzondere onderscheiding.

De onderscheiding zou eigenlijk later komen. De gemeente had plannen om haar op 21 mei te verrassen met het ereburgerschap. Door haar overlijden gebeurt dat nu alsnog, maar op een andere manier.

Overlijden Jerryson

In 2025 kreeg Eisden landelijke bekendheid na het overlijden van haar pleegzoon Jerryson (15). De jongen kwam in september om het leven na een schietincident met de politie bij een McDonald’s in Capelle aan den IJssel. Volgens de politie was hij betrokken bij de diefstal van een fatbike en zou hij een wapen hebben getoond, waarna agenten schoten.

In september liepen honderd mensen mee, met Marian, in een herdenkingsmars voor Jerryson.

3:23 Zo'n honderd mensen bij herdenkingsmars doodgeschoten fatbikedief (15)

Jerryson groeide vanaf baby op bij Eisden. Ze sprak vaak liefdevol over hem en noemde hem haar "boy" en een "geschenk van God". Na zijn dood riep ze op tot rust en verzoening en waarschuwde ze dat boosheid en wraak niemand verder helpen. Ook vroeg ze aandacht voor jongeren die dreigen vast te lopen, om herhaling te voorkomen.

Politieke carrière

De dood van haar pleegzoon Jerryson was de inspiratiebron om de politiek in de te gaan. Marian stelde zich verkiesbaar bij GroenLinks-PvdA Gouda voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Ze had een missie: iets betekenen voor jongeren die telkens buiten de boot vallen.