Tieners in Rotterdam opgepakt met omgebouwd gaspistool

Tieners in Rotterdam opgepakt met omgebouwd gaspistool

Crime

Vandaag, 11:38

In Rotterdam zijn vrijdagavond drie minderjarigen aangehouden omdat ze meerdere vuurwapens bij zich hadden, waaronder een omgebouwd gaspistool. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Schiedam en twee 14-jarigen uit Rotterdam, dat meldt de politie maandag.

Agenten kwamen de jongeren op het spoor na een melding en doorzochten daarop een woning in de stad. In het huis vonden zij een nepvuurwapen en een gaspistool dat tot echt vuurwapen was omgebouwd. De politie onderzoekt nog wat de rol van de drie verdachten precies is geweest.

Dodelijk incident eerder deze maand

De arrestaties volgen kort na een schietincident in Capelle aan den IJssel. Daar werd begin deze maand een 15-jarige jongen uit Gouda doodgeschoten door de politie. Hij zou vlak daarvoor een fatbike hebben gestolen en daarbij een omgebouwd gasalarmpistool hebben gebruikt.

Afgelopen donderdag hielden familie en vrienden een herdenkingsmars voor de doodgeschoten Jerryson (15). In de video hieronder zie je hoe dat toen ging:

Volgens de politie worden er jaarlijks zo’n 4000 vuurwapens in beslag genomen. Ongeveer de helft daarvan bestaat uit gaspistolen die illegaal zijn aangepast zodat ze echt kunnen schieten.

Minister wil stroom wapens indammen

Demissionair minister van Justitie Foort van Oosten liet vrijdag weten dat hij de toestroom van deze omgebouwde wapens vanuit het buitenland wil aanpakken. Hij noemde het gevaar voor de samenleving groot, zeker omdat de wapens vaak in handen van jongeren belanden.

