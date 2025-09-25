Honderd mensen bij herdenkingsmars voor doodgeschoten dader (15) fatbikeroof Capelle

In Capelle aan den IJssel is donderdagmiddag een stille tocht gehouden voor de vijftienjarige jongen die afgelopen weekeinde werd doodgeschoten door de politie. Ruim honderd mensen liepen mee in de mars, die rustig verliep.

De stille tocht ging van het Huis van de Wijk naar een politiebureau. Daar hielden de deelnemers een minuut stilte. De organisatoren willen aandacht voor het volgens hen "gebrekkige en gewelddadige systeem" waarin "racisme persisterend is".

'Geen rellen'

De pleegmoeder van de gedode jongen hield bij het begin van de tocht een toespraak. "Met dit gebaar wil ik Jerryson eren door te vertellen wie hij was" zei Marian Eisden, ook bekend als Dushi. Ze vertelde onder meer dat hij niet kon horen en niet van hard praten hield. Ze voegde eraan toe: "Aan beide kanten is een slachtoffer gevallen."

De vrouw riep de aanwezigen ook op om rustig mee te lopen. "Ik wil niet dat er rellen zijn. Zijn er mensen die dat willen doen, wil ik ze vragen om de plek te verlaten. Dat hebben we niet nodig."

De biologische moeder van de jongen is er niet; zij woont op Curaçao en gaat aangifte doen tegen de politie. Leerlingen van scholengroep Comenius in Capelle aan den IJssel worden donderdagmiddag naar huis gestuurd. De reden is de herdenking, aldus de school in een bericht aan ouders.

Na afloop van de stille tocht in Capelle aan den IJssel voor de jongen die zondag door de politie werd doodgeschoten, hebben tien tot twintig demonstranten een protest gehouden bij het politiebureau daar. Ze riepen leuzen tegen de politie. Na ruim een kwartier vertrokken ze.

De demonstranten hadden ook spandoeken bij zich. Daarop stond onder meer "Tegen politiegeweld, tegen de politie, weg met de smeris", met een anarchistisch symbool ernaast.

De betogers stonden op het plein voor het politiebureau. Kort ervoor waren daar bloemen neergelegd en werd een minuut stilte gehouden. De oma van de gedode jongen van 15 jaar had voor het begin van de stille tocht opgeroepen tot rust.

ANP/Hart van Nederland