Pleegmoeder van door politie doodgeschoten Jerryson onverwacht overleden

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 15:59

Marian Eisden (59), ook bekend als Dushi, is donderdag na een korte opname in het LUMC Leiden onverwachts overleden. Zij was de pleegmoeder van de 15-jarige Jerryson, die dood werd geschoten door de politie na een fatbikediefstal. Marian zette zich jarenlang in voor sociaal zwakkeren in haar gemeente, Gouda. Ook stond ze daar op de kandidatenlijst voor GroenLinks-PvdA.

Enkele dagen geleden werd de geliefde vrouw met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Op 12 maart 2026 is Marian in het bijzijn van haar naasten overleden. Haar familie laat weten diepbedroefd te zijn door het grote gemis.

Een missie

De dood van haar pleegzoon Jerryson was de inspiratiebron om de politiek in de te gaan. Marian stelde zich verkiesbaar bij GroenLinks-PvdA Gouda voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 18 maart. Ze had een missie: iets betekenen voor jongeren die telkens buiten de boot vallen. Dat liet Marian weten aan het AD.

In september liepen honderd mensen mee, met Marian, in een herdenkingsmars voor Jerryson.

Door Redactie Hart van Nederland

