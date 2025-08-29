Presentatoren over 30 jaar Hart van Nederland: 'Redactie is kracht van programma'

Op de dag dat Hart van Nederland zijn 30-jarig jubileum viert, kunnen we natuurlijk niet anders dan terugblikken op de afgelopen jaren met de mensen die dag in dag uit op onze televisies te zien zijn. Samen met presentatoren Wolter Klok, Evelien de Bruijn en Mirella van Markus duikt social redacteur Dylan Kuijpers in de rijke geschiedenis van het programma.

In 2006 sloot Evelien zich aan bij het presentatieteam van Hart van Nederland. 7 jaar later, in 2013, volgde Mirella. Echter is Wolter degene die het programma het langst presenteert. Zijn allereerste optreden was in 2005, toen hij pas 12 jaar oud was en voor het eerst voor de camera van Hart van Nederland stond.

Wolter was er al snel van overtuigd dat hij presentator wilde worden, vertelt hij in bovenstaande video. "Ik had een Hart van Nederland-fansite opgericht, en toen werd ik uitgenodigd om langs te komen op de redactie", legt hij uit. Wat hij niet wist, was dat hij een eigen uitzending van Hart van Nederland mocht presenteren. "Dat is toen ook nog op televisie geweest, bij Shownieuws." Inmiddels presenteert Wolter alweer enkele jaren onder meer de ochtendeditie van ons programma. "De cirkel is rond."

Of het nog 30 jaar meegaat? Natuurlijk. Hart van Nederland is tijdloos. Mirella van Markus

Je hebt natuurlijk wel een fijn team nodig om ergens zo lang te kunnen werken. En dat zit bij Hart van Nederland wel goed, weten Evelien en Mirella. "Toen ik in 2006 op de redactie kwam, voelde het als een familie", vertelt Evelien. "Ik was het laatste familielid, maar werd met open armen ontvangen."

'Nuchtere, sympathieke redactie'

Ook Mirella ervaart de redactie zo. "Het DNA van Hart van Nederland dat je voor de schermen ziet, komt best wel overeen met wat je achter de schermen meemaakt", aldus Mirella. "Het is gewoon een nuchtere, sympathieke redactie." Volgens haar is dat ook de kracht van het programma en straalt die sfeer uiteindelijk ook af op de kijker.

