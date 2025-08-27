Terug

ZIEN: Zo ziet een dag als presentator bij Hart van Nederland eruit

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 11:00

Hart van Nederland bestaat 30 jaar, en ter ere van dat jubileum nemen Maarten Steendam en Nikki Herr je mee achter de schermen bij het langstlopende programma op SBS6. Hoe ziet een dag als presentator eruit? En wat komt er allemaal kijken bij het maken van een uitzending? Je ziet het in de video hieronder, die je ook kunt vinden op onze Instagram en TikTok!

Maarten laat onder andere zien hoe de voorbereiding van de vroege editie verloopt. Van visagie tot aan het laatste nieuws, je krijgt een uniek kijkje achter de schermen. Samen met Nikki laat hij ook zien hoe de late editie wordt gemaakt, en hoe we uiteindelijk om 22.30 uur live gaan. Kortom: alles wat je altijd al wilde weten over hoe het eraan toegaat voor én achter de camera.

