Je ziet hem niet, maar je kent hem wel: Arno is al 30 jaar dé stem van Hart van Nederland

Deze week viert Hart van Nederland zijn 30-jarig jubileum - een mooie aanleiding om in de geschiedenis te duiken en terug te blikken op de afgelopen jaren. Hoewel de redactie inmiddels alweer enkele jaren in Hilversum gevestigd is, kwam ons programma maar liefst vijfentwintig jaar "rechtstreeks vanuit onze hoofdstad". Die woorden zullen velen nog bekend in de oren klinken, want jarenlang vormden ze de herkenbare opening van onze uitzendingen. Arno Lubbinge (49) maakte de zin met zijn karakteristieke stem onvergetelijk.

Arno kwam al in 1990 op 19-jarige leeftijd op de redactie van Hart van Nederland werken. Niet als voice-over, maar als video-editor. In gesprek met social verslaggever Dylan Kuijpers vertelt Arno hoe het vlak voor de eerste uitzending duidelijk werd dat er nog geen voice-over was geregeld. "Toen stak ik m’n koppie om de hoek met de vraag of ik een stemtest mocht doen," vertelt hij in de video hierboven. "Wonderwel werd mijn proef-item goedgekeurd, en uiteindelijk zat het zelfs in de allereerste uitzending van Hart van Nederland."

Hoewel de zin “rechtstreeks vanuit onze hoofdstad” sinds een paar jaar niet meer te horen is in de opening van ons programma, wordt Arno er op sociale media nog vaak aan herinnerd. "Het is grappig dat zoveel mensen die zin nog steeds kennen," zegt hij met een glimlach.

Inmiddels zijn we dertig jaar verder, en spreekt Arno nog altijd de items van Hart van Nederland in - zowel vanuit huis als op de redactie. "Of ik dat over dertig jaar nog steeds doe? Dat betwijfel ik," zegt hij lachend. "Maar voorlopig ga ik nog wel even door."