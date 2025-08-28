Hart van Nederland-redacteuren blikken terug op begintijd: 'Eerste studio was een bezemhok'

Al 30 jaar brengt Hart van Nederland het nieuws dat dichtbij de mensen staat. Dagelijks speurt onze redactie naar de belangrijkste gebeurtenissen van de dag, persoonlijke verhalen en natuurlijk een positief bericht om mee af te sluiten. Sommige redacteuren zijn al vanaf de start van ons programma betrokken bij onze redactie, en samen met social verslaggever Dylan Kuijpers blikken zij terug op de begintijd. "We hebben het programma van de bodem opgebouwd."

Het programma werd opgebouwd door mensen die "hooguit 3 jaar ervaring hadden in de journalistiek", vertelt eindredacteur Roy Peters in bovenstaande video. "Het waren allemaal jonge mensen, dat was de charme van die pionierstijd. We zijn klein begonnen, letterlijk en figuurlijk, want onze eerste studio was echt een bezemhok."

Toch zit daarin juist de kracht van het programma, vindt redacteur Touria Ahayan. "We zijn altijd klein gebleven, ook nu maken we Hart van Nederland met een klein team. Dat maakt dat het heel leuk en mooi is met elkaar."

We zijn overal: in de provincie, in de regio, en gewoon op straat. Touria Ahayan, redacteur

Kippenvelmomenten

Sommige nieuwsgebeurtenissen blijven je als redactie altijd bij. Zoals Koninginnedag in Apeldoorn in 2009, of de ramp met vlucht MH17 in 2014. Eindredacteur Mariska Bleyendaal - van der Maas kan zich de vliegtuigramp nog goed herinneren. "Vooral het moment dat de kisten in Nederland aankwamen. Je merkt dat dat erg heftig is, en dat het ook veel impact heeft. Dat gevoel raak je nooit meer kwijt."

Hoewel de redactie in de loop der jaren van samenstelling is veranderd, blijft het voor Touria, Roy en Mariska een feestje om bij Hart van Nederland te werken. "Het is zo'n mooi, persoonlijk programma waarin je echt dichtbij de kijker bent", aldus Touria. "We zijn overal: in de provincie, in de regio, en gewoon op straat. Dat is wat mij boeit. Ik denk dat ik mijn pensioen hier wel ga halen."