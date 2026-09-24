Veel ouderen voelen zich een last: Willem (79) herkent eenzaamheid bij senioren

Ouder worden klinkt voor veel mensen als een goede zaak, lekker met pensioen gaan en als je gezondheid het toelaat lekker genieten van wat het leven nog te bieden heeft. Maar voor veel mensen hakt het ouder worden er hard en diep in. De 79-jarige Willem verloor in korte tijd vijf vrienden en voelde zich steeds eenzamer. "Dan word je ook depressief."

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Willem besloot om niet bij de pakken neer te zitten maar actief contact te zoeken met anderen. Via Careibu werd hij gekoppeld aan student Sterre, met wie hij nu wekelijks op pad gaat. Zijn verhaal komt naar voren op de dag dat nieuwe cijfers laten zien hoeveel ouderen worstelen met eenzaamheid en hun plek in de samenleving.

Ouderen: ze worden vaak als last gezien

Uit het Nationaal Ouderenonderzoek 2026 blijkt dat 73 procent van de ondervraagde ouderen vindt dat ouderen in de samenleving vaak als een last worden gezien. Ook vindt 75 procent dat het beeld van ouderen te negatief is. Van de ondervraagden voelt 45 procent zich in enige mate eenzaam, van wie 18 procent zelfs sterk eenzaam.

Aan het onderzoek van het Nationaal Ouderenfonds deden 628 mensen van 65 jaar en ouder mee. Volgens directeur Kirsten Andres wordt er te veel gekeken naar wat ouderen nodig hebben en te weinig naar wat zij bijdragen. "Daardoor voelen veel ouderen zich onvoldoende gezien. We zien ouderen als een probleem, terwijl zij juist een belangrijk deel van de oplossing zijn."

Wekelijks op pad

Voor Willem veranderde er iets nadat hij via internet Careibu vond. Na een vragenlijst werd hij gekoppeld aan Sterre, met wie hij interesses deelt. De twee gaan onder meer naar musea of samen een visje eten. Willem koos er bewust voor om ook contact te zoeken met iemand van een andere generatie.

Sterre besloot twee uur per week met een oudere op pad te gaan nadat haar oma overleed. "Die eenzaamheid dat is iets wat wij ons niet kunnen voorstellen. Dat je heel de week bijvoorbeeld geen contact hebt met de buitenwereld." Volgens het Ouderenfonds wil 26 procent van de ondervraagde ouderen vaker contact met anderen. Van deze groep zegt 43 procent dat het zou helpen als iemand hen uitnodigt voor een bezoek.