Geen studentenkamer? Steeds meer jongeren wonen in een woonzorgcentrum

Voor studenten is een betaalbare kamer vinden vaak een flinke uitdaging. Connect Generations biedt daarvoor een bijzondere oplossing. Studenten kunnen voor een klein bedrag wonen in een seniorencomplex en organiseren in ruil daarvoor twintig uur per maand activiteiten voor de bewoners. Dat zorgt niet alleen voor betaalbare woonruimte, maar ook voor meer gezelligheid en minder eenzaamheid onder ouderen.

Hoe dat er in de praktijk aan toegaat en waarom steeds meer gemeenten en organisaties zich aansluiten bij het initiatief, zie je in de bovenstaande video.