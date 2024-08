Door AutoMaatje kan Thiena (100) naar bloemschikken en schilderen

Thiena Kiers is maar wat blij met haar automaatje van de ANWB. Twee keer in de maand wordt de dame op leeftijd opgehaald door vrijwilliger Gert die haar naar de activiteitenclub brengt. AutoMaatje is een initiatief van de ANWB en dinsdag wordt het miljoenste ritje gereden.

Het initiatief, waarbij ouderen en lichamelijk of verstandelijk beperkten door vrijwilligers van en naar afspraken worden gereden, bestaat sinds 2015. Met als doel eenzaamheid te verminderen en mobiliteit te vergroten bij deze groepen mensen. En met succes want er maken meer dan 42.000 mensen in Nederland gebruik van de dienst.

Thiena mag dan wel 100 jaar oud zijn, maar actief is ze nog volop. "Dankzij Gert kan ik elke tweede en vierde vrijdagmiddag creatief bezig zijn met schilderen en bloemschikken. Dit geeft mij veel plezier en gezelligheid. Zonder deze ritten zou ik nergens meer komen", zegt ze stellig. "Daarnaast is het ook altijd gezellig, we kunnen overal over praten."

Rijk

Haar chauffeur Gert onderschrijft dat. "Ik doe het met liefde. Ik vind het heel bijzonder dat iemand van 100 jaar nog zo actief is. Laatst zei ze nog tegen me: wat ben ik rijk dat ik dit doen kan op mijn leeftijd."

AutoMaatje is in een derde van de Nederlandse gemeenten actief. Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden de vrijwilligers met hun eigen auto mensen rond die niet zelf kunnen rijden. Het is dus laagdrempelig.

De band die ontstaat tussen chauffeur en passagier maakt dit werk ontzettend dankbaar en waardevol. Gert

"Hierdoor blijven ouderen en mensen met een gezondheidsbeperking in contact met hun omgeving", aldus de ANWB. "Dit helpt hen om zich goed te voelen en zelfstandig te blijven." Gert van Loenen vult dit aan. "De band die ontstaat tussen chauffeur en passagier en de bijzondere gesprekken maken dit werk ontzettend dankbaar en waardevol. Je voelt je soms ook sociaal werker en dat maakt het voor mij ook boeiend."