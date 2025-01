Buurtbewoners helpen zieke Frank (60) en laten zijn hond uit: 'Hou vol, we gaan je helpen'

Buurtbewoners zagen Frank Dekkers, een bekend gezicht in de wijk, langzaam achteruitgaan. Jarenlang liep hij met veel plezier zijn hondje Spock, maar door zijn verslechterde gezondheid werd dat steeds moeilijker. Betrokken buurtbewoners besloten in actie te komen: ze vormen een uitlaatservice voor Spock én starten een inzamelingsactie om een scootmobiel voor Frank te financieren.

Gelukkig ontstaan er vaker zulke mooie initiatieven, zoals in Oldenzaal, waar jongeren een koffieclub oprichtten om eenzaamheid bij ouderen te bestrijden, zoals te zien in de bovenstaande video.

"Het begon eigenlijk allemaal bij Frank zelf," vertelt een van de initiatiefnemers. "Hij liep dagelijks met zijn hondje door de buurt en raakte zo in contact met andere hondenbezitters. Het grappige is dat je vaak de naam van de honden kent, maar niet die van hun baasjes."

Toen Frank niet langer kon lopen vanwege zijn ziekte besloot een buurvrouw een briefje met haar nummer in zijn brievenbus te doen. "Toen het water hem aan de lippen stond, belde hij haar uiteindelijk op", legt de initiatiefnemer uit. Wat begon met één buurvrouw die Spock meenam, groeide uit tot een groepje van vijf.

Uitlaatdiensten via WhatsApp

Al snel ontstond er een WhatsApp-groep, waarin inmiddels 19 buurtbewoners zich hebben aangesloten. "Via een poll plannen we wie Spock wanneer uitlaat. Iedereen helpt mee, zelfs mensen zonder eigen hond", vertelt een van de betrokkenen.

Toen het tijdelijk beter leek te gaan met Frank, wilde hij zelf weer wandelen met Spock. Maar na een paar weken zagen buurtbewoners hem onderweg wankelen en bijna door zijn knieën zakken. Het werd duidelijk dat er meer nodig was.

Inzamelingsactie

"Het is tijd voor een scootmobiel", zeiden de buurtbewoners tegen Frank. Maar al snel bleek dat hij de kosten niet zelf kon dragen. Frank leeft van een bescheiden inkomen en durfde geen hulp aan te vragen bij de gemeente, uit angst dat hij zijn hondje zou moeten opgeven.

De buurt besloot daarop een inzamelingsactie te starten. "We wilden geld inzamelen om Frank snel te helpen, terwijl we wachten op een eventuele oplossing vanuit de gemeente", legt een initiatiefnemer uit.

Vrolijke proefrit

"Vorige week hebben we een scootmobiel voor Frank gehuurd, zodat hij het kon uitproberen. Tijdens de proefrit zag je meteen de blijdschap op zijn gezicht. Hij zei: 'In 3 maanden tijd ben ik niet zo ver van huis geweest.' Het is prachtig om hem zo gelukkig te zien."

De buurt heeft inmiddels ook handschoenen en een deken voor Frank gekocht, zodat hij comfortabel en warm met Spock op pad kan. Het gezamenlijke doel blijft om Frank zijn zelfstandigheid terug te geven, vooral zodat hij zijn hondje zelf kan blijven uitlaten.

Structurele oplossing nodig

Hoewel de buurt de handen ineen heeft geslagen, benadrukt een van de buurtbewoners dat er een structurele oplossing nodig is. "In het begin wil iedereen helpen, maar na verloop van tijd merk je dat het lastig wordt om continu op dezelfde manier door te gaan. Daarom hopen we op een oplossing."

"Toen Frank alleen thuiszat en het helemaal niet meer zag zitten, hebben we tegen hem gezegd: ‘Hou vol, we gaan je helpen'. Gisteren zagen we hem, voor het eerst in lange tijd, zelfstandig zijn hondje uitlaten. Dat moment maakt alle inspanningen meer dan waard."