Scootmobielen gestolen uit stalling seniorencomplex: 'Voor ons is dit een ramp'

Bewoners van een seniorencomplex in Den Bosch zijn wanhopig nadat dieven in de nacht van donderdag op vrijdag hun gezamenlijke stalling hebben leeggeroofd. Zeven vervoersmiddelen, waaronder zes dure scootmobielen, zijn verdwenen. De ouderen kunnen niet zonder en zitten nu vast in hun eigen huis. Ze hopen dat getuigen zich melden.

Volgens de bewoners is er geen spoor van inbraak, vermoedelijk doordat de dader een sleutel heeft gebruikt. Hierdoor vrezen ze dat hun verzekering niet zal uitkeren. Ze zijn boos op woningcorporatie Zayaz, omdat iedereen van het gebouw een sleutel had voor de hele stalling, ook degene zonder scootmobiel.

Geen kant op

Ondertussen heeft de politie de aangifte opgenomen. "Zonder getuigen of tips weten we niet hoe we onze vervoersmiddelen terug kunnen krijgen, maar we hopen dat mensen in de buurt misschien iets verdachts hebben gezien," zegt een buurtbewoner. "Voor ons voelt dit als een ramp, want zonder onze scootmobielen zijn we nergens."

Hart van Nederland heeft Woningcorporatie Zayaz gevraagd om een reactie, ze waren niet bereikbaar voor commentaar.