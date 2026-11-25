Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat onder werkenden meer mensen in armoede zijn beland. Eén op de drie mensen die in armoede leeft, heeft gewoon een baan. Silvana kan daar over meepraten. Zij werkt al twintig jaar als schoonmaker, maar komt ondanks haar baan nauwelijks rond.

Na aftrek van haar vaste lasten houdt Silvana ongeveer 200 euro per maand over voor boodschappen. Ze bespaart waar mogelijk, gaat niet op vakantie, probeert goedkoop boodschappen te doen en gebruikt haar auto nauwelijks vanwege de hoge kosten.

Twee banen

Volgens haar is er weinig perspectief op een beter inkomen en daarom staakt ze momenteel ook voor een betere cao.

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Silvana heeft twee banen, maar houdt haar hoofd nauwelijks boven water. "Ik ben echt aan het overleven. Het is niet eerlijk: ik werk, maar houd niks over."