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'Armoede raakt steeds meer jongeren: opleiding komt in gevaar'

Geld

Vandaag, 12:16

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Steeds meer Nederlanders kloppen aan bij lokale hulporganisaties vanwege geldproblemen. Bij twee op de drie organisaties is het aantal hulpvragen het afgelopen jaar gestegen. Vooral de groeiende groep jongeren met financiële problemen baart zorgen. Bijna 30 procent van de hulporganisaties ziet dat jongeren door geldgebrek niet aan een opleiding kunnen beginnen of deze niet kunnen afmaken. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Armoedefonds onder ruim 650 lokale organisaties.

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De toenemende vraag naar hulp is volgens de stichting al meerdere jaren zichtbaar. Niet alleen jongeren, maar ook alleenstaande ouders, werkenden en vluchtelingen hebben vaker ondersteuning nodig. Vooral de kosten voor dagelijkse boodschappen, energie en schoolspullen zorgen voor problemen. Inmiddels werkt 11 procent van de hulporganisaties met een wachtlijst.

Geldproblemen bedreigen toekomst jongeren

Volgens Stichting Armoedefonds hebben de financiële problemen grote gevolgen voor de toekomst van jongeren. "De financiële situatie van vandaag heeft dan gevolgen voor de kansen van morgen", zegt directeur Henk de Graaf. "Jongeren zouden niet gedwongen moeten worden om hun opleiding, sociale leven of toekomstplannen op te geven, omdat zij hun dagelijkse kosten niet kunnen betalen."

Vanaf 18 jaar meer financiële problemen

Een op de drie hulporganisaties ziet dat jongeren vooral in de problemen kunnen komen zodra ze 18 jaar worden. Vanaf die leeftijd krijgen ze nieuwe financiële verantwoordelijkheden, maar hun inkomen is niet altijd voldoende om die te kunnen betalen. Ook het gebrek aan betaalbare woningen speelt een belangrijke rol.

De geldzorgen hebben daarnaast invloed op de mentale gezondheid van jongeren. Volgens de hulporganisaties kampen zij onder meer met stress en schaamte. Ook wordt het voor hen moeilijker om deel te nemen aan sociale activiteiten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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