Noodfonds Energie krijgt groter budget: bereken hier hoeveel jij kunt krijgen

Heb je een laag inkomen en ben je iedere maand een flink deel daarvan kwijt aan gas en stroom? Dan kun je vanaf 4 januari 2027 geld aanvragen bij het Noodfonds Energie. Er is 193 miljoen euro beschikbaar en naar verwachting komen ongeveer 500.000 huishoudens in aanmerking. De steun bedraagt minimaal 120 en maximaal 1800 euro.

Het fonds gaat later open dan oorspronkelijk de bedoeling was. Daardoor kunnen de hogere energieprijzen van het nieuwe jaar worden meegenomen. "We nemen de hogere energieprijzen van het nieuwe jaar mee om ervoor te zorgen dat mensen geen geld mislopen", aldus minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wanneer kom je in aanmerking?

Of je geld uit het Noodfonds Energie kunt krijgen, hangt af van je bruto huishoudinkomen en hoeveel daarvan opgaat aan energie.

Heb je een bruto huishoudinkomen tot 130 procent van het sociaal minimum? Dan kun je steun krijgen als je minimaal 8 procent van je inkomen kwijt bent aan energiekosten.

Ligt je inkomen tussen 130 en 200 procent van het sociaal minimum? Dan moet minimaal 10 procent van je inkomen naar de energierekening gaan.

Bekijk hieronder in welke categorie jouw brutosalaris valt:

100% van het sociaal minimum Bruto inkomen per maand alleenstaanden: € 1.790

Bruto inkomen per maand samenwonenden: € 2.500 130% van het sociaal minimum is Bruto inkomen per maand alleenstaanden: € 2.327

Bruto inkomen per maand samenwonenden: € 3.250 200% van het sociaal minimum is Bruto inkomen per maand alleenstaanden: € 3.580

Bruto inkomen per maand samenwonenden: € 5.000 De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld. Het sociaal minimum kan bij de opening van het Noodfonds een klein beetje verschillen. Bron: Noodfonds Energie

Hoeveel geld kun je krijgen?

Hoeveel procent jij van jouw bruto-inkomen kwijt bent aan energie, wordt de energiequote genoemd. Het Noodfonds betaalt de helft van de energiekosten die boven de grens van 8 of 10 procent uitkomen.

Rekenvoorbeeld Een voorbeeld: je verdient 2000 euro bruto per maand en betaalt 200 euro voor energie. Bij jouw inkomen ligt de grens op 160 euro aan energiekosten (8 procent). Je betaalt dus 40 euro meer dan die grens. Van die 40 euro betaalt het Noodfonds de helft. Je krijgt dan 20 euro per maand, in totaal 240 euro per jaar. Bron: Rijksoverheid

Hoeveel geld je uiteindelijk krijgt, hangt dus af van je inkomen en het deel daarvan dat je kwijt bent aan energie. Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt in totaal minimaal 120 euro en maximaal 1800 euro. Binnen een paar weken na de aanvraag hoor je hoeveel je krijgt en wanneer het geld komt.

Wanneer en hoe moet je het regelen?

Aanvragen kan vanaf 4 januari tot en met 7 mei 2027 via deze website. Vanaf 1 december kunnen mensen al bij het Noodfonds Energie terecht met vragen en om zich voor te bereiden op de aanvraag.

Wat als het geld weer op is?

Anders dan vorig jaar geldt volgens Vijlbrief dit keer geen principe waarbij het geld simpelweg op kan zijn voordat iedereen aan de beurt is. Er is ongeveer vier keer zoveel geld beschikbaar. Volgens de minister krijgt bij de huidige energieprijzen iedereen die aan de voorwaarden voldoet de steun waarop diegene recht heeft.

Dat is een belangrijk verschil met de vorige ronde. Toen kwamen in één week ruim 210.000 aanvragen binnen. Het beschikbare budget bedroeg 56,3 miljoen euro en was daarna volledig benut. Het fonds verwachtte uiteindelijk ongeveer 100.000 huishoudens te kunnen helpen, waardoor veel andere huishoudens achter het net visten.