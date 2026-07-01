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Noodfonds Energie keert terug: kom jij in aanmerking?

Noodfonds Energie keert terug: kom jij in aanmerking?

Geld

Vandaag, 08:55

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Het Noodfonds Energie gaat dit najaar opnieuw open voor huishoudens met een laag inkomen en een relatief hoge energierekening. De voorwaarden blijven hetzelfde als bij de vorige regeling, schrijft minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet kiest er bewust voor om de doelgroep niet uit te breiden. De Tweede Kamer had daar eerder om gevraagd, maar volgens Vijlbrief zou dat betekenen dat het beschikbare geld over meer mensen verdeeld moet worden. Daardoor zouden juist de huishoudens die de steun het hardst nodig hebben, minder ontvangen.

Vorig jaar werd het Noodfonds Energie gesloten na 210.000 aanvragen in een week. Bernadette greep toen mis, terwijl ze het goed kon gebruiken:

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Wie komt in aanmerking?

Voor het noodfonds is bijna 200 miljoen euro beschikbaar. Het kabinet verwacht dat ongeveer 500.000 huishoudens gebruik kunnen maken van de regeling.

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Huishoudens met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum én een energierekening die hoger is dan 8 procent van het maandinkomen, kunnen een aanvraag doen. Voor een alleenstaande komt dat neer op een inkomen van ongeveer 1.800 euro per maand met een energierekening van meer dan 145 euro per maand.

Wanneer gaat het fonds open?

Een exacte openingsdatum is nog niet bekend. Minister Vijlbrief laat weten daar later meer duidelijkheid over te geven. Volgens hem moeten huishoudens in ieder geval vóór de winter weten waar ze aan toe zijn.

Het Noodfonds Energie zou eigenlijk stoppen, maar werd na de Iranoorlog nieuw leven ingeblazen. Bij eerdere rondes was het beschikbare budget snel uitgeput, waardoor niet iedereen die steun nodig had een bijdrage kreeg.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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