Noodfonds Energie voorlopig voor lage inkomens: steun voor 500.000 mensen

Vandaag, 19:23

Het Noodfonds Energie is vooralsnog bedoeld voor mensen met een laag inkomen, aldus D66-minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken in het debat over compensatie voor de hoge energieprijzen. Het kabinet heeft 195 miljoen euro uitgetrokken, en dat moet volgens de bewindsman genoeg zijn om zo'n 500.000 mensen in energiearmoede te helpen. "Zonder dat we 'wie het eerst komt, het eerst maalt' toe hoeven te passen."

De laatste keer dat het kabinet zo'n energiefonds openstelde, was deze pot snel uitgeput en bleven mensen met lege handen achter. De Tweede Kamer sprak eerder uit dat de pot voor een grotere groep mensen beschikbaar zou moeten zijn. Dat is mogelijk volgens Vijlbrief, "maar dan is het bedrag per huishouden lager." Als de pot ook voor middeninkomens beschikbaar moet worden, moet er extra geld gevonden worden op de overheidsbegroting.

Vorig jaar werd het Noodfonds Energie gesloten na 210.000 aanvragen in een week. Bernadette greep toen mis, terwijl ze het goed kon gebruiken:

Noodfonds Energie gesloten, Bernadette vist achter het net: 'Wel 50 keer geprobeerd'
1:51

Huishoudens die twee keer het sociaal minimum verdienen en een energierekening hebben die hoger is dan 8 of 10 procent van het inkomen, kwamen voor het tijdelijke noodfonds in aanmerking. GroenLinks-PvdA suggereerde dat mensen die vier keer het sociaal minimum verdienen in aanmerking zouden moeten komen voor steun. Het kabinet wil voor de komende winter een nieuw fonds gereed hebben.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

