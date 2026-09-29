Noodfonds Energie opent in januari: ‘Hoge rekening zorgt voor enorme stress’

Mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 4 januari opnieuw een aanvraag doen bij het Noodfonds Energie. Het fonds opent op 1 december voor vragen en voorbereidingen. Naar verwachting kunnen zo’n 500.000 huishoudens aanspraak maken op financiële steun. Volgens Rob Groen van de Energiebank Arnhem is die hulp hard nodig. Hij ziet dagelijks wat de hoge energiekosten met mensen doen.

De Energiebank heeft bijna honderd coaches die bij mensen thuiskomen om te helpen met hun energierekening. Daarbij komen ze schrijnende situaties tegen. Sommige mensen zetten de verwarming bewust niet aan om kosten te besparen, terwijl hun gezondheid juist vraagt om een warm huis. Zo kan kou voor mensen met reuma extra belastend zijn. Ook zorgt de rekening bij veel gezinnen voor slapeloze nachten en stress.

Belangrijke steun in de rug

" De hoge energierekening werkt door in het hele gezin", vertelt Groen tegen Hart van Nederland. Vooral in wijken waar veel armoede heerst, zoals de Arnhemse Geitenkamp, is de nood groot. Coaches merken bovendien dat veel mensen hun energierekening niet begrijpen en niet weten waar de verschillende kostenposten voor staan.

Groen benadrukt dat het noodfonds voor veel mensen een belangrijke steun in de rug is. De coaches van de Energiebank blijven zich inzetten om huishoudens te helpen grip te krijgen op hun energiekosten.

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Verduurzamen van woningen

Het Noodfonds biedt huishoudens die aan de voorwaarden voldoen een tegemoetkoming van minimaal 120 en maximaal 1.800 euro. De hoogte hangt af van het inkomen en het deel daarvan dat opgaat aan energiekosten. Aanvragen kan tot en met 7 mei 2027.

Naast financiële steun zet het kabinet in op het verduurzamen van woningen om huishoudens ook op langere termijn beter te beschermen tegen hoge energiekosten.