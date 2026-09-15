Dit misten Nederlanders vooral in de Troonrede: 'Alles wordt duurder'

Migratie, woningnood, stikstof en zelfs het schrappen van honderden regels: er kwam dinsdag genoeg voorbij in de Troonrede. Toch misten veel Nederlanders juist aandacht voor iets wat ze iedere dag voelen: de kosten van boodschappen en het dagelijks leven. 29 procent van de panelleden van het Hart van Nederland Panel miste dit thema, waarmee het het meest genoemde onderbelichte thema was.

Ook de armoede in het land en de moeite die sommige mensen hebben met rondkomen had volgens veel mensen meer aandacht verdiend. Een kwart noemt armoede en rondkomen als onderbelicht onderwerp. "Het Nederlandse volk kan geen kant meer op. Overal moet meer en meer voor betaald worden", schrijft een deelnemer. Een ander zegt: "Wij willen leven in plaats van overleven."

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Dat sluit aan bij onderzoek van Hart van Nederland van vóór Prinsjesdag. Toen stonden kosten van levensonderhoud en boodschappen juist bovenaan de lijst met onderwerpen die Nederlanders graag terug wilden horen in de Troonrede.

Migratie sprong er juist uit

Koning Willem Alexander sprak namens het kabinet wel over steun voor de koopkracht van huishoudens en gezinnen met kinderen, onder meer via het Noodfonds Energie en de kindregelingen. Maar andere onderwerpen kregen een veel prominentere plek.

Het thema migratie en asiel sprongen volgens Nederlanders het meest uit de Troonrede dit jaar. 38 procent noemde dat onderwerp. Daarna volgen de woningnood met 27 procent en stikstof en de boeren met 26 procent.

Ook de oproep om in de politiek en samenleving meer samen te werken bleef hangen bij 24 procent. Defensie en de dreiging vanuit Rusland wordt door 21 procent genoemd.

Hoe zit het met de percentages? Mensen mochten bij de vragen over opvallende en onderbelichte thema's een top 3 aangeven. Iemand kon dus bijvoorbeeld boodschappen, wonen én zorg aankruisen. Daarom komen alle percentages bij elkaar opgeteld boven de 100 procent uit.

De Troonrede ging onder meer over het terugdringen van de asielinstroom, sneller woningen bouwen en het doorbreken van de stikstofimpasse. Ook kondigde het kabinet aan jaarlijks minimaal vijfhonderd regels te willen schrappen of eenvoudiger te maken.

Meer dan helft negatief

Veel Nederlanders zijn uiteindelijk niet enthousiast over wat ze hoorden. 55 procent heeft een negatieve indruk van de Troonrede. 37 procent is positief en 8 procent heeft geen mening.

Dat beeld is een stuk negatiever dan vorig jaar. Toen was nog 48 procent positief en 37 procent negatief.

In de reacties klinkt vooral twijfel of alle plannen ook echt worden uitgevoerd. "Het zijn vooral mooie woorden, maar daar komt weinig van terecht", schrijft een deelnemer. Een ander noemt de Troonrede "weer een mooie verpakking met een strik erom", maar vindt dat de politiek beter moet luisteren naar wat er onder mensen leeft.

Niet iedereen is zo somber. Een deelnemer ziet juist wel kansen: "Ambitie is er wel, maar ze zijn in minderheid en oppositie wil telkens een andere kant uit." Een ander hoopt vooral dat de oproep van de koning blijft hangen: "Meer samenwerken in landsbelang."