Vroeg opstaan: Marius bedacht 'ontbijtfiets' om daklozen dag goed te laten starten

Meer dan 60 procent van daklozen die op straat moet overnachten, is EU-arbeidsmigrant. Zij hebben vaak een arbeidscontract waarin wonen, werken en verzekering aan elkaar is gekoppeld, en als de arbeidsmigranten hun baan verliezen, dan zijn ze ook meteen dakloos. Marius bedacht de ontbijtfiets en maakt in de stad Groningen in alle vroegte een rondje langs parken, industrieterreinen, viaducten, de portieken, de halve tentjes, de afvalcontainers, de slaapzakken en andere schamele onderkomens om deze mensen van wat ontbijt te voorzien.

"Je hebt wel de soepfiets, maar in de ochtend is er eigenlijk niks voor deze mensen. Ik ben EU-medewerker bij het Leger des Heils, dus ik zet me met name in voor de arbeidsmigranten die om welke reden dan ook op straat belanden", vertelt Marius van der Sijs. Hij weet soms waar ze slapen omdat ze dat zelf hebben aangegeven. "Maar ik heb ook contact met meldpunt overlast, die weten ook vaak waar ze de nacht doorbrengen. Dan stap ik op de bakfiets en doe mijn ronde."

Dat de groep dakloze arbeidsmigranten zo groot is, valt veel zogeheten veldwerkers op. Merve Yikilmaz, nationaal coördinator EU-burgers, heeft geen exacte cijfers, maar krijgt wel veel signalen van haar mensen die op straat proberen hulp te bieden. "Het is natuurlijk ook zo dat deze groep arbeidsmigranten jarenlang is genegeerd. Ze stonden niet ingeschreven, kregen geen zorg."

Meer aandacht

Volgens Yikilmaz is er nu meer aandacht voor de problematiek. "In de maatschappij wordt er meer over de dakloze arbeidsmigranten gesproken, dat is dan wel weer een goeie zaak. Feit blijft wel dat er geen opvang voor velen is."