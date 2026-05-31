Muurschildering over toeslagenaffaire blijft bewust onaf: 'Ons herstel is ook nog niet af'

De muurschildering 'Toeslag af...' is zondag onthuld in de Utrechtse wijk Overvecht. Kunstenaar JanIsDeMan maakte deze samen met jongeren die betrokken waren bij de toeslagenaffaire. Met het kunstwerk willen ze aandacht vragen voor hun verhaal, erkenning en herstel.

Deze muurschildering heeft een symbolische betekenis. Het kunstwerk is namelijk nog niet af, zo vertelt gedupeerde Jayla Shanice Opoku: "Dat is de bedoeling, omdat het herstel van de jongeren ook nog niet helemaal af is. We zijn er nog, zoals we blijven zeggen. Dit willen we ook door blijven geven aan iedereen. Ons herstel is niet compleet. Er is geen volledige verantwoordelijkheid genomen, geen volledige erkenning en geen volledige compensatie."

Vergeten groep

"Deze jongeren zijn een vergeten groep. We hebben het vaak over toeslagenouders, omdat zij degenen zijn die de toeslagen ontvingen of hadden moeten ontvangen. De jongeren worden dan vaak over het hoofd gezien, terwijl zij zoveel mee hebben gemaakt. Degenen die ik spreek, geven aan wat voor invloed de zorgen van hun ouders op hun jeugd hebben gehad en wat dit heeft gedaan met hun vertrouwen in de overheid", vertelt wethouder Linda Voortman.

De wethouder hoopt dat de muurschildering ooit afgemaakt gaat worden: "Ik heb er wel hoop op. Dat is niet vandaag of morgen, maar ik heb die hoop zeker wel. En ik ga mij hier samen met de jongeren en de andere gedupeerden voor inzetten."

Ben je benieuwd hoe het kunstwerk eruitziet? Bekijk dan de bovenstaande video.