Belastingdienst stuit op kluis met miljoenen bestanden rond toeslagenaffaire

De Belastingdienst heeft een datakluis met 64 miljoen bestanden ontdekt die jarenlang buiten beeld is gebleven. Dat melden staatssecretarissen Eelco Eerenberg en Sandra Palmen. De bestanden hadden (deels) aangeleverd moeten worden voor het onderzoek naar de toeslagenaffaire.

De verzameling werd al in 2019 apart gezet, maar kwam pas in 2025 weer boven water tijdens werkzaamheden. Wat er precies in zit, is nog niet duidelijk.

Gerda en Jurgen Deceuninck hebben ervaren over hoe heftig de gevolgen van de toeslagenaffaire kunnen zijn. Het stel raakte hun dochters (11 en 10) kwijt. In deze video zie je hoe het voor hen was toen zij hun kinderen eindelijk weer in de armen konden sluiten.

2:20 Uit huis geplaatste toeslagenkinderen na jaren weer terug bij ouders

Uit steekproeven blijkt dat er documenten tussen zitten die onderdeel hadden moeten zijn van informatie waar de parlementaire enquêtecommissie om vroeg. Mogelijk speelt dit probleem ook bij andere grote dossiers binnen de Belastingdienst.

Staatssecretarissen 'betreuren' het

De staatssecretarissen schrijven aan de Tweede Kamer dat ze dit "ten zeerste betreuren". Ook stellen ze: "Het staat als een paal boven water dat dit nooit had mogen gebeuren". Als blijkt dat de bestanden alsnog openbaar moeten worden, beloven ze dat zo snel mogelijk te doen.

De parlementaire enquête naar het fraudebeleid liep van 2021 tot 2024. Duizenden gedupeerde ouders wachten nog altijd op herstel na de toeslagenaffaire.