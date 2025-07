College Rechten van de Mens: directe discriminatie bij toeslagenschandaal

De Dienst Toeslagen, destijds onderdeel van de Belastingdienst, heeft bij het terugvorderen van kinderopvangtoeslag direct onderscheid gemaakt op basis van herkomst. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens na onderzoek naar de zaak van een gedupeerde uit de toeslagenaffaire.

Eerder concludeerde het college al dat de Belastingdienst in meerdere gevallen indirect discrimineerde. Volgens het mensenrechteninstituut is dit de eerste keer dat geconstateerd wordt dat er sprake was van directe discriminatie.

Turkse afkomst

Het oordeel volgt na onderzoek naar de situatie van een ouder met zowel de Nederlandse als Turkse nationaliteit. Zij ontving jarenlang kinderopvangtoeslag, maar moest het bedrag terugbetalen toen er een fraudeonderzoek werd ingesteld naar het gastouderbureau waarmee ze samenwerkte.

Volgens het mensenrechtencollege speelde de Turkse herkomst van de vrouw een rol bij de controle en terugvordering van de toeslag. Aan haar dossier werd de interne code "verblijfsstatus" toegevoegd. "Deze code wordt gebruikt voor mensen zonder recht op toeslagen vanwege hun verblijfsstatus, terwijl zij de Nederlandse nationaliteit heeft", aldus het college.

Ook sprak de Dienst Toeslagen in het rapport over de vrouw over de Turkse gemeenschap, waarin opvang door bekenden als 'vriendendienst' zou worden gezien. "Daarbij wordt de suggestie gewekt dat deze cultuurverschillen kunnen leiden tot misbruik van toeslagen", aldus het College voor de Rechten van de Mens.

De Dienst Toeslagen was tijdens de misstanden van de kinderopvangtoeslagaffaire onderdeel van de Belastingdienst, maar valt sinds 2021 onder het Ministerie van Financiën.

