Kinderen toeslagenouders komen in actie: 'We mochten de deur niet opendoen'

Op de Koekamp in Den Haag kwamen zaterdagmiddag tientallen jongeren bijeen om erkenning te eisen als volwaardige slachtoffers van het toeslagenschandaal. Ze vinden dat ze dezelfde rechten moeten krijgen als hun ouders. Dat meldt een woordvoerder van het Onafhankelijk Jongerenpanel Toeslagen (OJPT).

Zij legt uit dat de jongeren eerder te horen kregen dat er geen politiek draagvlak is voor hun eisen en "daarom creëren we dat draagvlak zelf".

Loïs Houwen is de dochter van een toeslagenouder. Tegen Hart van Nederland vertelt ze dat ze door het toeslagenschandaal al snel over moest gaan in een soort moederrol: "Toen ik 6 jaar oud was, werd mijn moeder slachtoffer van de toeslagenaffaire. Ik wist dus niet beter. We mochten de deur niet opendoen, want dat kon iemand zijn die het gas, water, licht kwam afsluiten", zegt ze.

"Ik heb de overheid nodig. Ik had geen andere keuze dan maximaal lenen. Als ik aan het einde van de maand nog zo'n 300 euro overhad voor mijn moeder, wist ik dat mijn broertje en zusje gewoon konden eten die maand."

Hoop op steun

Dat er momenteel een nieuw kabinet gevormd wordt, speelt volgens de woordvoerder ook een belangrijke rol bij de timing van het protest. Zij ziet een nieuw kabinet dat mogelijk wat naar links beweegt en daardoor ontstaat er meer hoop op steun. "De steun van de oppositie hebben we al, maar misschien in de toekomst ook van het kabinet."

De sfeer bij de demonstratie was volgens de woordvoerder gemoedelijk. Jongeren deelden hun verhalen en veel passanten namen een kijkje. Ook SP-leider Jimmy Dijk en Kamerlid Inge van Dijk (CDA) hielden een toespraak.

De commissie Toeslagen en Uithuisplaatsingen, onder leiding van Hamer, concludeerde afgelopen maart in een rapport onder meer dat het toeslagenschandaal een grote rol speelde bij de uithuisplaatsing van kinderen uit gedupeerde gezinnen.