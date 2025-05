Kinderen toeslagenouders klagen de Staat aan: 'Recht op schadevergoeding'

Wat als je een stabiele jeugd had gehad in plaats van dat je leven op z'n kop werd gezet doordat je ouders onterecht als fraudeur zijn aangemerkt door de belastingdienst? Had je dan een betere opleiding gedana? Had je er nu dan heel anders bijgezeten? Dat is de vraag die in de rechtbank beantwoord gaat worden. Meerdere kinderen van toeslagenouders hebben de Staat gedagvaard, meldt De Telegraaf.

Gerda en Jurgen Deceuninck kunnen meepraten over hoe heftig de gevolgen van de toeslagenaffaire konden zijn. Het stel raakte hun dochters (11 en 10) kwijt. In de video hierboven zie je hoe het voor hen was toen zij hun kinderen eindelijk weer in de armen konden sluiten.

Volgens de krant hebben onder andere de kinderen van Margreet ten Pas, die haar boerderij en hondenkennel kwijtraakte, een letselschadeadvocaat ingeschakeld om te bewijzen dat ze recht hebben op een schadevergoeding. Deze advocaat, Cyril Spiertz, gaat aantonen dat zij er financieel en mentaal veel beter voor hadden gestaan als hun moeder geen slachtoffer was geworden van de toeslagenaffaire.

Er is op dit moment al een kindregeling, waarin kinderen 2.000 tot 10.000 euro krijgen. Maar dit is een gift en geen schadevergoeding.

Zonder kinderen, geen kinderopvangtoeslag

De krant beredeneerd dat de schadevergoeding waarschijnlijk een stuk hoger zal uitvallen dan de vergoeding die ouders krijgen omdat de looptijd van de schade langer is. Ook zijn er veel meer kinderen dan ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Daardoor kan de rekening voor de Staat flink oplopen.

De Staat heeft overigens al gezegd dat kinderen geen recht hebben op hun eigen schadevergoeding omdat het de ouders zijn die hun uitgekeerde kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. Maar zonder kinderen zou er ook geen kinderopvangtoeslag zijn, voert Advocaat Spiertz aan. "Ouders mangelen is kinderen mangelen", zegt hij tegen de krant.

Het ministerie van Financiën heeft in de krant gereageerd op de procedure die de kinderen starten. "Het ministerie vindt het spijtig om tegenover gedupeerden of hun kinderen in de rechtszaal te staan", aldus een woordvoerder. "De Staat verschilt van inzicht over het door de advocaat en kinderen ingenomen standpunt.” Ook schat de woordvoerder de kans niet groot dat de kinderen gelijk zullen krijgen.